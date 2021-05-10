الكارثة فى الهند بدأت بنزول النهر.. طبيب يحذر: بلاش حمامات السباحة

ارتفاع إصابات كورونا

قال الدكتور محمد أبو القاسم الطبيب بقصر العيني، إن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا ملحوظا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا أن تهاون المواطنين بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سواء بارتداء الكمامة، أو التباعد أو النظافة فى بداية شهر رمضان، كان سببًا رئيسيًا فى هذه الزيادة الكبيرة التى نشهدها.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة الصحة و الجمال، تقديم الإعلامية مى حسن، أن العلاج الوحيد لتجب الإصابة بفيروس كورونا هو اللقاح و الإجراءات الاحترازية.



وأشار إلى أن الدولة توفر اللقاح لجميع المصريين، بالمجان، ولمن يعيشون على أرض الوطن من جميع الدول.



ولفت إلى أنه يحذر من نزول المواطنين فى الاحتفال بعيد الفطر لـ حمامات السباحة، مؤكدًا أن الكارثة فى الهند بدأت بنزول المواطنين النهر، ولذلك نطالب الجميع بتوخى الحذر فى الفترة المقبلة.

