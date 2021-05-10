رئيس وزراء اليابان يؤكد ضرورة التسريع في عمليات الموافقات على لقاحات كورونا

أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن الحكومة بحاجة إلى تسريع عملية الموافقة على التجارب السريرية للقاحات المضادة لكوفيد-19، في ضوء تراجع شركات الأدوية اليابانية أمام منافسيها الأجانب.



وقال سوجا - في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس النواب، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /الإثنين/: "نحتاج إلى النظر في مراجعة نظام الموافقة على التجارب السريرية بشكل أسرع".

يشار إلى أن شركة (شيونوجي) اليابانية لصناعة الأدوية والعديد من الشركات الأخرى تعمل على تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، غير أن الدراسات السريرية واسعة النطاق تقف عقبة كبيرة أمام الحصول على الموافقة على اللقاحات المحلية وطرحها في السوق.



ومن أجل الحصول على الموافقة، يحتاج اللقاح إلى اجتياز دراسة سريرية تشمل عشرات الآلاف من المشاركين لتقييم سلامته وفعاليته، ولكن نظرًا للعدد المنخفض نسبيًا من الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع في اليابان، باتت عملية تقييم فعالية اللقاحات صعبة.

