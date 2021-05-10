إسرائيل: إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة واعتراض إحداها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه تم إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، وتمكنت القبة الحديدية من اعتراض إحداها.

كما أفاد بأن دبابات جيش الاحتلال قصفت، مساء أمس، عدة نقاط عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة خلال الأيام الأخيرة نحو إسرائيل، بالإضافة إلى اطلاق القذائف الصاروخية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أعلنت، اليوم الاثنين، عن سقوط عشرات الإصابات بين صفوف الفلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى، في المواجهات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى، وسط تواجد المرابطين داخل المسجد الأقصى.

فيما ذكرت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، عن سماع دوي إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة.