أخبار الرياضة.. حسين الشحات: لدي عرض من صن داونز.. الزمالك يكشف موقف كارتيرون حال الهزيمة في القمة
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.
الزمالك يكشف موقف كارتيرون حال الهزيمة في القمة
تحدث ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن مصير باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
ضياء السيد يكشف عن خطه لتطوير أداء صالح جمعة
كشف ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن الاتفاق الذي اتفقه مع صالح جمعة لاعب الفريق.
حسين الشحات: لدي عرض من صن داونز
تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق ومتابعو الكرة المصرية قمة الأهلى والزمالك فى الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.