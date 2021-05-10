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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة بين مصر والسودان

بدء إجراءات إنشاء مزرعة للإنتاج الحيوانى المشترك مع السودان

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك توسعا كبيرا فى التعاون الزراعى بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعطى فرصا كبيرة جدا للتوسع وتوطيد العلاقات المصرية السودانية.


وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السودان غنية بالموارد الأرضية والمائية، ومصر لديها خبرات فى الزراعة والتوسع وإحداث نقلة نوعية فى القطاع الزراعى بمختلف أنواعه.


وتابع أن مصر أدت دورا كبيرا جدا فى إنشاء مزارع الإنتاج الحيوانى، كما أنها الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال الاستزراع السمكي، ولها إمكانيات عديدة فى إنتاج اللقاحات البيطرية، وبالتالى يعطى فرصة للتعاون مع السودان.


وأكد أنه سيتم إنشاء مزرعة للإنتاج الحيوانى تساعد على تحقيق الأمن الغذائي لكلا الدولتين، بالإضافة إلى توفير ما تنتجه الدولة المصرية.


وأشار إلى أن هناك معهد الأمصال واللقاحات البيطرية الذى لديه قدرة عالية على إنتاج اللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى أخذ شهادات معتمدة والمعاملات الصناعية المثلى، حيث أن وزير الزراعة أتفق مع نظيره بالسودان فى كيفية منع التعدي على الحيوانات من التهريب الذي يحدث بين الجانبين.


https://youtu.be/sZnfEvMAl30

 

وزارة الزراعة لتعاون الزراعى مصر والسودان العلاقات المصرية السودانية الإنتاج الحيوانى اللقاحات البيطرية

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