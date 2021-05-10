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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعيين عبير عبدالمنعم أميناً لمركز بحوث الشرق الأوسط

عيين عبير عبدالمنعم
عيين عبير عبدالمنعم أمين مركز بحوث الشرق الأوسط

أصدر  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الأستاذة عبير عبدالمنعم أمينا لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية .

وكانت الأستاذة عبير تشغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية بمستشفى أمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس خلال الفترة من 2017 حتى فبراير 2021.

وقد حصلت خلال سنوات عملها على العديد من شهادات التقدير، ومن بينها شهادة تقدير من إدارة الجودة المركزية بمستشفيات جامعة عين شمس لجهدها في تطوير الأداء بمستشقى القلب والأوعية الدموية والحصول على المستوى الأساسي (الثاني) لاعتماد جودة الخدمات الصحية في يونيو 2017. هذا علاوة على حصولها على لقب الموظفة المثالية لعدة سنوات.

 

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وتقدم الأستاذ الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز والسادة العاملين بالتهنئة إلى سيادتها لانضمامها إلى أسرة المركز، متمنين لها السداد والتوفيق وأن تكون خير دعم لمسيرة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس مركز بحوث الشرق الاوسط الدراسات المستقبلية إدارة الموارد البشرية مستشفى أمراض وجراحة القلب مستشفيات جامعة عين شمس

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