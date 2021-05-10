اعرف إزاي تخفف من تأثير التحسس الموسمي .. فيديو

قال دكتور أيمن فريحات ، استشاري أنف وأذن وحنجرة ، إنه عند التعرض للغبار ينصح بوضع بخاخ الملح داخل الأنف ،منوها إلى أن بخاخات الانف تمنع التفاعل التسلسلي للحساسية .

وأضاف دكتور أيمن ، خلال حواره ببرنامج صباح العربية ، ببرنامج العربية ، أن هناك أشخاصا معرضون للحساسية الموسمية أكثر من غيرهم .

وأشار استشاري أنف وأذن وحنجرة ، إلى أنه لابد من متابعة النشرات الجوية ، وعمل وقاية لازمة مثل بخاخات مواد الكورتيزون ، ولكن الحل الأمثل هو التعرف على السبب للتخلص من الحساسية .

وتابع استشاري أنف وأذن وحنجرة ، أنه يفضل عمل بعض التحاليل اللازمة للتعرف على سبب الحساسية وتجنبه ، لافتا إلى أن أي شيء يغسل المنخار من أي أتربة تعلق فيه تساعد على التخلص من الحساسية مثل بخار المياه أو المحاليل الملحية أو الأشياء الطبيعية التي تعمل على تهدئه الجسم .