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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على الموضة.. إطلالات زوجة تامر حسني في عيد ميلادها ..صور

صدى البلد

يصادف  اليوم 10 مايو عيد  بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني  التي أتمت عامها الـ 30، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها نجحت في عالم الموضة و الأزياء وقدمت العديد من التصميمات المختلفة.

 

تتمتع زوجة تامر حسني بذوقها الأنيق و الراقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات، حيث تحرص على مواكبة أحدث الصيحات و تقوم باختيار ما يتناسب معها ويبرز جمالها.

 

تعتمد بسمة بوسيل على التجديد و التنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تتميز إطلالات زوجة تامر حسني بأن أغلبها يحمل توقيع المصممين و دور الأزاء العالمية مما يزيد من أناقتها.

 

تحرص زوجة تامر حسني على تنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات و الحقائب الفخمة و الأحذاية الأنيقة مع إطلالاتها ما يمنحها مظهرا جذابا و انيقا، كما تعتمد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المواكبة للموضة أيضا.

 

إليكم الصور ...
 

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