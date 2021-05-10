آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة إلى لجان النظام والمراقبة .. غداً

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لـ المدارس بسرعة تسليم استمارات الثانوية العامة في موعد أقصاه غدا 11 مايو 2021.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 10% فقط من المدارس التزمت بتسليم استمارات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ، إلى لجان النظام والمراقبة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية والمدارس؛ على أن من يتخلف عن هذا الموعد سيتعرض للمساءلة القانونية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التربية والتعليم : امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون في 4 يوليو 2021.



و من جانبها، كانت قد أعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أن الأوراق المطلوبة لـ استمارات الثانوية العامة 2021 تتمثل في: عمل استمارة إلكترونية على أوفيس 365 من خلال التابلت، وذلك عندما يتاح عملها وطباعتها، وأصل إيصال استمارة الثانوية العامة وصورتين من قيمة الإيصال 202 جنيه ( بريد).



كما تشمل الاوراق المطلوبة لـ استمارات الثانوية العامة 2021 أيضا: صورة إيصال المصروفات المدرسية 500 جنيه (بريد)، وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد) ، و4 صور شخصية 6/4 مع التنبيه بكتابة الاسم رباعي بالكمبيوتر أسفل الصورة، وعدد صورة بطاقة ولى الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، وصورة إيصال تأمين التابلت.



وناشدت مديريات التربية والتعليم أن تجمع هذه الأوراق المطلوبة لـ استمارات الثانوية العامة في مظروف بلاستيك من الآن، استعدادًا لتقديمها للمدرسة وقت طلبها.

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