اليمن..إصابة 7 مدنيين بشظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على مأرب

أصيب سبعة مدنيين اليوم بمدينة مأرب، بشظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني وسط المدينة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت عند الـ 12 ونصف بعد منتصف الليل حيا سكنيا وسط مدينة مأرب بصاروخ بالستي، أسفر عنه سقوط سبعة مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أن الصاروخ هو الخامس الذي تقصف به المليشيات مدينة مأرب، وتستهدف به المدنيين في المدينة خلال سبعة أيام ..مؤكدا استمرار المليشيات في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في مدينة مأرب بقصفها المكثف للأحياء السكنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.