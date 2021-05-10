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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

25  مليون دولار إيرادات الأسبوع الأول لفيلم جيسون ستاثام Wrath of Man

جيسون ستاثام في فيلم
جيسون ستاثام في فيلم Wrath of Man

حقق فيلم الأكشن للممثل الأمريكي الشهير جيسون ستاثام Wrath of Man إيرادات وصلت عالميا إلى حوالي 25 مليون دولار، بعد أسبوع من طرحه في دور العرض ومرور الإجازة الأسبوعية الأولى له. 

تفاصيل إيرادات البوكس أوفيس 

وصلت إيرادات Wrath of Man في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 8 مليون دولار في بداية وصفتها المواقع الفنية بأنها بطيئة وغير مبشرة لفيلم الممثل المعروف عنه تقديم أعمال ناجحة مليئة بالإثارة والأكشن. 

لكن رغم البداية الحثيثة تصدر فيلم Wrath of Man شباك الإيرادات في الأسبوع الأول لعرضه، لكنها ليست البداية المعتاد لأفلام الموسم الصيفي بحسب موقع فاريتي، لكن الأرقام في طريقها للصعود بقوة بعد طرح فيلم مارفل المنتظر Black Widow الذي تقوم ببطولته سكارليت جوهانسون. 

قرار مارفل وديزني تأجيل موعد عرض Black Widow من 7 مايو إلى 9 يونيو، منح الفرصة لأفلام أخرى أن تحصد أرقام عالية في الإيرادات لكنها أجلت البداية القوية للموسم الصيفي.

في الوقت نفسه وصلت إيرادات فيلم Godzilla vs. Kong إلى أكثر من 422 مليون دولار عالميا، لكن إيراداته اليومية والأسبوعية في تباطؤ مستمر بعد مرور حوالي شهر ونصف على طرحه في السينمات. 

لكن Godzilla vs. Kong في طريقه إلى تحقيق 100 مليون دولار في دور العرض المحلية الأمريكية بعدما وصل في نهاية الأسبوع الحالي إلى 92 مليون دولار، ومازال محتفظا بلقب الأكثر تحقيقا للربح في زمن الوباء. 

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Godzilla vs. Kong يقترب من تحقيق 400 مليون دولار عالميا

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بفضل Godzilla vs. Kong.. انتعاش شباك تذاكر السينما العالمية

أيضا حقق فيلم الأكشن Mortal Kombat إيرادات وصلت إلى أكثر من 72 مليون دولار عالميا، وحوالي 38 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، في نهاية الأسبوع الثاني على طرحه. 

 

Wrath of Man جيسون ستاثام إيرادات Wrath of Man البوكس اوفيس سكارليت جوهانسون

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