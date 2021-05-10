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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء نظام النقل السريع وأتوبيسات BRT على الدائري

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

شهد الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل  توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف  ( BRT RR حافلات النقل السريع بالطريق  الدائري) والذي يتكون من: تحالف عالمي بقيادة شركة ترانس ديف الفرنسية وشركائها من الشركات الوطنية المصرية مممثلة في  أوراسكوم، و مواصلات مصر وشركة وسائل النقل ام سي في وذلك بشأن إعداد  دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بإنشاء نظام نقل سريع للحافلات المميزة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى(اتوبيساتBRT ) حيث ستشمل هذه الدراسة الوحدات المتحركة، المحطات، ونظام التذاكر الإليكترونية، معلومات الرحلة واماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات والتكامل مع باقي وسائل النقل .

أكد الفريق مهندس كامل الوزير  أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكات نقل حديثة  وتعظيم منظومة النقل الجماعي في  مصر حيث سيتم لأول مرة في وسائل المواصلات في مصر تسيير أتوبيسات   BRT  (  اتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة ) على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى و الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً  لافتا الى  أهمية سرعة الانتهاء من هذه الدراسات  لسرعة البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات  ولمجابه زيادة الطلب علي النقل عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية وتوفير خدمات نقل تتماشي مع النهضة الحضارية التي تشهدها محاور القاهرة المرورية بالإضافة الى انه سيساهم في تخفيف الزحام المروري بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى وكذلك تقليل استخدام السيارة الخاصة ومنع وقوف  الميكروباص على الطريق الدائري  و تقديم خدمة نقل مميزة وجاذبة للركاب من حيث الجودة والأمان في التشغيل والإتاحية وسهوله الوصول للمحطات.

لافتا الى ان هذا المشروع سيكون هو نقطة الانطلاقة لهذه النوعية من المواصلات في مصر وخاصة في القاهرة والاسكندرية اللتين تتسمان بكثاقة السكان.

مضيفا أن هذا المشروع سيتكامل عند تنفيذه  مع شبكة النقل بشكل مثالي والربط مع وسائل النقل الأخرى الحالية والمستقبلية من حافلات ومونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية  والقطار الكهربائي الخفيف LRT وكذلك سيرتبط مع مواقف الأقاليم على الطريق الدائري مثل موقف المنيب، المرج، ومركز النقل الجديد مضيفا أنه  فور الانتهاء من الدراسة سيتم تحديد النموذج الاستثماري والتكلفة الكلية للمشروع مشيرا الى أنه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق  الدائري الانشاء المستقبلي لمسارات ومحطات هذه النوعية من الاتوبيسات لافتاً الى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح  الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب  فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه

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