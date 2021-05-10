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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

 تعيين 315 شاباً منهم 26 من ذوى القدرات الخاصة بالبحر الأحمر

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 315 شاباً، منهم 26 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 637 شابا ، فضلاً عن توفير 139 فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 383 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وقامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية  بلغت 11 ألف جنيه لـ 5 عمال ، بواقع 4 منحة مولود جديد بمبلغ 8 آلاف جنيه ، ومنحة زواج لعامل بمبلغ 3000 جنيه  .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال أبريل الماضي قامت المديرية بإصدار 14 ترخيص عمل لأجانب ، وتجديد ترخيص عمل لـ 3 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة .

وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   392   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً، وعمل ندوة توعية للعاملين .

 أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 140 منشأة ، وأسفر عن تحرير 18 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل ندوة توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 79 منشأة يعمل بها 7849 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية   تلقت 55 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 33 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 12 شكوي  ، وتبقى 10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

 

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