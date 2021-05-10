فرنسا تعلن تسجيل 20 إصابة بسلالة كورونا الهندية

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفر فيران، اليوم الاثنين، رصد 20 إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في فرنسا.

وقال فيران في تصريح لشبكة "LCI" الفرنسية: "تم رصد نحو 20 إصابة بسلالة كورونا الهندية في فرنسا حاليًا".

وكانت منظمة الصحة العالمية وصفت طفرة كورونا الهندية بأنها "مثيرة للاهتمام"، في إشارة إلى أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها من الطفرات.

وظهرت السلالة الهندية لفيروس كورونا في أعقاب اكتشاف سلالات سابقة، كالبريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية وغيرها، حيث تصنف منظمة الصحة العالمية سبعا منها على أنها ذات انتشار عالمي، في حين كان عددها محصورا في ثلاثة نهاية مارس الماضي.

وتثير هذه السلالة العديد من المخاوف جراء ما سببته من وضع صحي كارثي في الهند، البلاد التي ظهرت فيها المتحورة.

وانتقل الوباء بسرعة إلى دول أخرى، وبلغت حصيلة مجموع البلدان التي أعلنت أنها اكتشفت حالات إصابة بهذه السلالة 17 دولة على الأقل، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق.