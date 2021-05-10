رئيس الوزراء يتفقد وحدات الاسكان المخصصة لسكان العشوائيات بـ"أكتوبر"

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدات الاسكان بمدينة حدائق أكتوبر، المخصصة لسكان عشوائيات الجيزة للوقوف على ما تم به.

واستمع مدبولي لشرح حول عدد الوحدات السكانية والتشطيبات التي تمت بكل وحدة سكانية ، حيث يشمل المشروع 104 عمارات (2496 وحدة سكنية) كنموذج اسكان اجتماعي ذي طابع حديث بالمدينة، والجاري الانتهاء من تنفيذه كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية بالجيزة.

وتم الانتهاء من الأعمال بمعظم العمارات بالمشروع، وتم تنفيذ أعمال الطرق اللازمة لربط الموقع بطريق الواحات ومدخل المدينة والطرق الداخلية.