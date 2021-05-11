برلماني: طالبنا وزير القوى العاملة بالتوسع في البرامج التدريبية وخلق فرص عمل

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أننا تحدثنا مع وزير القوى العاملة فى البرلمان فى أكثر من نقطة كان من بينها وصول مصر للرقمنة بنسبة 100% خاصة فى مكاتب التفتيش، حيث كان هناك بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، وطبقت منظمة العمل الدولية هذا البروتوكول على 28 دولة على مستوى العالم، وكان من بينها مصر والتى كانت من اوائل الدول التى لها الريادة فى تطبيق المنظومة.

وأضاف عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : منظومة الرقمنة تساعد المفتش لكى يؤدى عمله بشكل أسرع، وهذا ما أكد عليه وزير القوى العاملة، حينما أكد اننا لدينا أكثر من مفتش على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى أن الميكنة تساعد فى استكمال العمل على أكمل وجه.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان:كما أصدر وزير القوى العاملة وثيقة تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة بقيمة 100 ألف جنيه ، بدأ تطبيقها على الصيادين، وسيتم تطبيقه فى أكثر من محافظة، حيث تمثل وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة بروتوكول تعاون بين مصر للتأمين ووزارة القوى العاملة، وتصرف من صندوق العمالة غير المنتظمة ، حيث يتم صرف معاش فى حالة العجز الجزئى او الكلى أو الوفاة.

واختتم:وبالنسبة لتوصيات اللجنة لوزير القوى العاملة هى التوسع فى البرامج التدريبية والتدريب التحويلى وخلق فرص عمل، وأن تكون منصة الإفصاح عن الوظائف تكون متاحة فى المديريات، بحيث يتم رؤيتها من جميع المواطنين.