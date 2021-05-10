عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يعيد حركة المرور عقب انقلاب "تريلا" بطريق "طنطا _ المحلة"

تمكنت الأجهزه الأمنية
تمكنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن بالغربية اليوم في إعاده تس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالغربية اليوم في إعادة تسيير الحركة المرورية عقب إنقلاب سيارة نقل "تريلا" فجر اليوم  مُحملة بشُحنة زجاجات طبية بالقُرب من قرية ميدو بارك بالكيلو 7 بدائرة قسم فيما أصيب قائدها بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد بطريق "طنطا _ المحلة الكبري" .
 

محافظ الغربية يبحث مع نواب المحلة سبل حل مشكلات المواطنين


كان  اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا  من مأمور مركز شرطة  المحلة الكبري يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مُحملة بشُحنة زجاجات طبية وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وجرى نقله إلى مستشفى المحلة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة فيما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

IMG-20210510-WA0021
IMG-20210510-WA0021
IMG-20210510-WA0022
IMG-20210510-WA0022
IMG-20210510-WA0024
IMG-20210510-WA0024
IMG-20210510-WA0023
IMG-20210510-WA0023
تعطل الحركة المرورية الغربية بطريق طنطا المحلة

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنوفية يتابع أعمال خطوط مياة الشرب والصرف الصحي في العزبة الغربية

محافظ الغربية:توريد 65 طنا من القمح للصوامع والشون

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح وأمطار على سيناء

شاهد | قبل 48 ساعة على طرحه رسمياً..تعرف على سعر و مواصفات Zenfone 8 Mini

أكاديمية البحث العلمي : نسعى لدعم البحوث التطبيقية المتميزة واستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها

زايد: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 170 ألف مواطن في شهر

وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تلوي أعناق النصوص لإيهام عناصرها بأنهم شهداء

كيفية الحصول على قرض الحج و العمرة من بنك مصر..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات سوزوكي بالينو 2021 في مصر .. صور

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ