أمن الغربية يعيد حركة المرور عقب انقلاب "تريلا" بطريق "طنطا _ المحلة"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالغربية اليوم في إعادة تسيير الحركة المرورية عقب إنقلاب سيارة نقل "تريلا" فجر اليوم مُحملة بشُحنة زجاجات طبية بالقُرب من قرية ميدو بارك بالكيلو 7 بدائرة قسم فيما أصيب قائدها بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد بطريق "طنطا _ المحلة الكبري" .





كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبري يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مُحملة بشُحنة زجاجات طبية وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وجرى نقله إلى مستشفى المحلة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة فيما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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