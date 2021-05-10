تعرف على أكثر 5 دول عربية مبيعا للسيارات وترتيب مصر

مبيعات السيارات

أعلنت وكالة فوكاس 2 موف focus2move الأمريكية عن ترتيب مبيعات السيارات في الدول العربية وأكثر الدول العربية مبيعاً للسيارات ، حيث جائت المملكة العربية السعودية في المركز الاول و جمهورية مصر العربية في المركز الثاني من اجمالي مبيعات السيارات في الدول العربية خلال الاشهرالأولي من عام 2021 .

وحققت الأسواق العربية مبيعات سيارات بواقع 397.804 ألف سيارة في الربع الأول من عام 2021 بزيادة بنسبة تفوق 4% عن نفس الفترة من عام 2020 .

وجاء اجمالي مبيعات السيارات في مصربواقع مبيعات اجمالية 50.800 ألف سيارة بينما كانت المبيعات في نفس الفترة من عام 2020 بواقع 51.836 ألف سيارة اي جائت هذا العام بأقل من العام الماضي بحوالي 1000 سيارة .

اكثر 5 دول عربية مبيعا للسيارت في 2021 :

1- السعودية بأجمالي مبيعات 140.631 سيارة

2- مصر بأجمالي مبيعات 50.800 سيارة

3- الإمارات بأجمالي مبيعات 49.397 سيارة

4- المغرب بأجمالي مبيعات 44.217 سيارة

5- الكويت بأجمالي مبيعات 27.674 سيارة

و احتلت السيارة هيونداي توسان المرتبة الاولي في مبيعات السيارات الرياضية طراز suv في مصر في نفس الفترة .

اكثر 5 سيارات SUV مبيعاً في مصر :



1 - هيونداي توسان بعدد 2734 سيارة

2 - كيا سبورتاج بعدد 2525 سيارة

3 - نيسان قشقاي بعدد 1209 سيارة

4 - شيفروليه كابتيفا بعدد 1181 سيارة

5 - شيري تيجو 7 بعدد 1058 سيارة