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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

17 مايو.. الحكم فى قضية " تصوير قاعدة بلبيس الجوية "

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت اليوم الإثنين محكمة الجنايات بمجمع محاكم طره مد أجل النطق بحكمها في  اعادة إجراءات محاكمة المتهمين القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ " تصوير قاعدة بلبيس الجوية " وذلك بعد إلغاء الحكم الأول لجلسة 17 مايو الجاري

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد رفضت التصديق على الحكم وقررت إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية وتقرر إعادة محاكماتهم من جديد أمام دائرة أخري.

كانت قد أصدرت محكمة شرق القاهرة العسكرية الحكم علي 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية .

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محكمة الجنايات مجمع محاكم طرة صوير قاعدة بلبيس الجوية الأحكام العسكرية 170 متهما

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