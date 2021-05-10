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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل المستشار عبدالله عمر شوضه رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من قيادات الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 وضمت التهنئة كل من: الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى اليار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق أول محمد أحمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمستشار عمر مروان وززير العدل، والمستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار أبو بكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب.

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المستشار عبدالله عمر شوضه رئيس محكمة النقض الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الفطر تهنئة

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