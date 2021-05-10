القصة الكاملة.. أمن الغربية يدفع 5 سيارات إطفاء لإخماده.. تفاصيل حريق فندق طنطا..صور

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية صباح اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في أسباب اندلاع حريق بمبني فندق شهير بطنطا والوقوف والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه .



كما شدد المحامي العام في تعليماته إلي مساعديه بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وسماع أقوال شهود عيان حول الحادث المروع .



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية دفعت فجرا بنحو ٥ سيارات مطافئ إضافية مدعومة بقوات الحماية المدنية في السيطرة وإخماد نيران حريق سطح مشترك بين برج فندق شهير وبرج أخر إثر حدوث ماس كهربائي مما تسبب في التهام محتوياته دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح .



كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ إلي شرطة النجدة يفيد باندلاع وحده سكنيه مخصصه للأسانسير اعلي مبني يحوي فندق شهير بدائرة القسم .

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بعدد ٣سيارات مطافئ لإخماد النيران وتم السيطرة علي الموقف .



كما تم الدفع ب٥ سيارات مطافئ إضافية وتم السيطرة علي الحريق وإخماد نيرانه دون وقوع ضحايا .

وأفادت التحريات الأمنية ان سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بغرفة الأسانسيرات دون وقوع خسائر في الأرواح .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينه موقع الحريق.

القصة الكاملة .. أمن الغربية يدفع 5 سيارات اطفاء لإخماده.. تفاصيل حريق فندق طنط

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