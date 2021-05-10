عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: إبقاء "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني عند مستوى B شهادة نجاح للاقتصاد المصرى

الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب

اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن إعلان مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook" للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا شهادة نجاح عالمية جديدة على نجاح الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى.

 

وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم إن ذلك يؤكد أيضاً قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على استمراره في التسارع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر لديها ثانى أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد السعودية موجهة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب قرارات الإصلاح الاقتصادى المصرى والتى كانت سبباً رئيسياً فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد المصرى.

 

وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عن ثقتها فى قدرة الحكومة الوصول بمعدلات نمو إلى 6% خلال الفترة 2022-2024 وهو ما سيكون له آثاره الإيجابية فى اتجاه مصر نحو تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع انحاء البلاد والارتقاء بملفات إصلاح التعليم والصحة ورفع مستوى معيشة المواطنين خاصة مع البدء الجاد من الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " داخل القرى والريف المصرى والتى يستفيد منها 58 مليون مواطن يقطنون فى القرى والريف المصرى اضافة الى قيام الحكومة بوضع خطة لزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة كما أن نشاط قطاع السياحة سيكون له أثر جيد للغاية على زيادة تدفقات العملة الأجنبية خاصة بعد الإعلان عن استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو مرة أخرى بعد توقف استمر لسنوات.

ستاندرد آند بورز الإقتصاد المصرى كورونا الاقتصاد العالمى الحكومة

ترشيحاتنا

ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الاثنين

بيراميدز يفقد سامي وفتحي في مواجهة الإنتاج.. تفاصيل

مصطفى بكري يهاجم اقتحام الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى

الوقت ينفذ.. ألمانيا تحذر من تأخر استعادة الاتفاق النووي الإيراني

الاتحاد السكندري .. حسام حسن يثير الجدل بشأن رزاق سيسيه

تعرف على أكثر 5 دول عربية مبيعا للسيارات وترتيب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

السعودية.. هذا هو العدد المسموح به للتجمعات في العيد

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

يمكنها رفع فيل.. شاهد عجوز 71 عامًا تحطم الأرقام القياسية في رفع الأثقال|بالصور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ