نائبة: إبقاء "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني عند مستوى B شهادة نجاح للاقتصاد المصرى

اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن إعلان مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook" للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا شهادة نجاح عالمية جديدة على نجاح الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى.

وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم إن ذلك يؤكد أيضاً قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على استمراره في التسارع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر لديها ثانى أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد السعودية موجهة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب قرارات الإصلاح الاقتصادى المصرى والتى كانت سبباً رئيسياً فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد المصرى.

وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عن ثقتها فى قدرة الحكومة الوصول بمعدلات نمو إلى 6% خلال الفترة 2022-2024 وهو ما سيكون له آثاره الإيجابية فى اتجاه مصر نحو تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع انحاء البلاد والارتقاء بملفات إصلاح التعليم والصحة ورفع مستوى معيشة المواطنين خاصة مع البدء الجاد من الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " داخل القرى والريف المصرى والتى يستفيد منها 58 مليون مواطن يقطنون فى القرى والريف المصرى اضافة الى قيام الحكومة بوضع خطة لزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة كما أن نشاط قطاع السياحة سيكون له أثر جيد للغاية على زيادة تدفقات العملة الأجنبية خاصة بعد الإعلان عن استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو مرة أخرى بعد توقف استمر لسنوات.