مرور القاهرة تكشف حالة الطرق وتحذر من السرعات وحملات  على " الملصق الإلكتروني"

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء ، ما عدا بعض المحاور بشرق القاهرة التي تشهد مشروعات تطوير للطرق والكباري ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور مع تكثيف الحملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وأن من بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية " وسط البلد وكوبري أكتوبر فى الاتجاهين ، وصلاح سالم و الاوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز ، ميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع القصر العيني".

أوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلي طبيعية ، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب اى كثافات ، لافتا انه لا يوجد اى حوادث او اعطال مؤثرة حتى الان .

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات ، مؤكدا على تكثيف الحملات على عدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني وسحب التراخيص من غير الملتزمين ، وكذا تحذير قائدي السيارات من تجاوز السرعات بعد مراقبة معظم المحاور الحيوية بالرادارات الحديثة .

ولفت المصدر إلى انه تم تركيب عدد جديد من الرادارات بعدد من المحاور الحيوية والتي تم تطويرها ، منها:

- جوزيف تيتو سرعة 80 كيلو

- ابو زيد خضر سرعة 80

- المشير سرعة 80

- التسعين الشمالى سرعة 80

- الثورة القادم من أسفل الدائرى وحتى حسين كامل سرعة 100

- شينزو آبي 80

- نفق الأزهر سرعة 50

- جميع المحاور رادار سرعة 60