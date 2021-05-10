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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور القاهرة تكشف حالة الطرق وتحذر من السرعات وحملات  على " الملصق الإلكتروني"

حاله المرور اعلي
حاله المرور اعلي كوبري اكتوبر

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء ، ما عدا بعض المحاور بشرق القاهرة التي تشهد مشروعات تطوير للطرق والكباري ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور مع تكثيف الحملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني .

 وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وأن من بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية " وسط البلد وكوبري أكتوبر فى الاتجاهين ، وصلاح سالم و الاوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز ، ميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع القصر العيني".

 أوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلي طبيعية ، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب اى كثافات ، لافتا انه لا يوجد اى حوادث او اعطال مؤثرة حتى الان .

 وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات ، مؤكدا على تكثيف الحملات على عدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني وسحب التراخيص من غير الملتزمين ، وكذا تحذير قائدي السيارات من تجاوز السرعات بعد مراقبة معظم المحاور الحيوية بالرادارات الحديثة .

 ولفت المصدر إلى انه تم تركيب عدد جديد من الرادارات بعدد من المحاور الحيوية والتي تم تطويرها ، منها:

  - جوزيف تيتو سرعة 80 كيلو

-  ابو زيد خضر سرعة 80  

- المشير سرعة 80 

- التسعين الشمالى سرعة 80 

-  الثورة القادم من أسفل الدائرى وحتى حسين كامل سرعة 100 

-  شينزو آبي 80  

- نفق الأزهر سرعة 50

 - جميع المحاور رادار سرعة 60

 

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سيولة مرورية الملصق الالكترونى مرور القاهرة الرادارات كثافات طبيعية

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