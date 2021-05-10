في عيد ميلاده.. بدايات قوية في مشوار أحمد سلامة الفني

يحتفل اليوم الفنان أحمد سلامة بعيد ميلاده الـ 61، بعدما قدم طوال سنوات مشواره الفني مسيرة طويلة بدأت في السبعينات بالمشاركة في أعمال قوية وشهيرة منذ البداية ومستمر حتى اليوم.

مشوار أحمد سلامة التمثيلي

ونوه أحمد سلامة في أحد حواراته التلفزيونية إلى بداية مشواره التمثيلي، الذي سار فيه على عكس التيار وكان نهجه مختلفا، فعادة يبدأ الممثل بدايات قوية ويقدم تنازلات حتى ينال الشهرة والانتشار لكنه كان أكثر حظا من ذلك.

الفنان أحمد سلامة

عمل أحمد سلامة منذ كان شابا في متقبل عمره مع نجوم كبار بداية من فاتن حمامة ومحمود ياسين في أفواه وأرانب، ثم نجلاء فتحي وفريد شوقي وعدد كبير من الفنانين العظام في فيلم إسكندرية ليه؟، وشارك في حدوتة مصرية مع نور الشريف ويسرا.

ولم تختلف مسيرة أحمد سلامة التلفزيونية وعلى مستوى الأعمال الدرامية عن بداياته السينمائية، فكان له ظهور بارز في مسلسل أبواب المدينة، ثم الصعود إلى القمة، واللقاء الثاني، عائلة الأستاذ شلش.

أحمد سلامة في ذئاب الجبل

مرحلة النضج الفني للفنان أحمد سلامة برزت من خلال العديد من الأعمال التي مازالت في ذاكرة وقلب الجمهور حتى اليوم، على رأسها لن أعيش في جلباب أبي، ليالي الحلمية، ذئاب الجبل، الوتد، ودكتور فيصل في الضوء الشارد.

استمرت مسيرة أحمد سلامة دون توقف وأصبح وجها بارزا في الدراما المصرية، وشارك في مسلسلات عديدة منها سلسال الدم، ليلة، الوجه الآخر.