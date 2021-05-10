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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يكرم 17 عاملا بمسجد القنائي لإخلاصهم في نظافة وتعقيم المسجد

تكريم عمال مسجد سيدي
تكريم عمال مسجد سيدي عبدالرحيم القنائى

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم الاثنين، ١٧ عاملا بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، لتفانيهم فى العمل وحرصهم على نظافة وتطهير وتعقيم المسجد بشكل مستمر وخدمة مرتاديه، بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، و الشيخ محمد الطراوى، وكيل وزارة الأوقاف، و حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى.

 

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أوضح محافظ قنا، أن العاملين الذين تم تكريمهم منهم 9 عمال تابعين لمديرية الأوقاف و 8 عمال تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا يعملون في مجال الأمن والحراسة بالمسجد.

 

و دعا محافظ قنا، جميع العاملين بمساجد المحافظة أن يحذوا حذوهم في الإهتمام بنظافة وخدمة رواد المساجد التى يعملون بها.

 

وأضاف الداودي، أن تكريم العاملين تقديرا لمجهوداتهم الواضحة وآدائهم لعملهم بكل إخلاص وتفانى وأمانة في كافة الظروف التي تمر بها البلاد بما ساهم ذلك في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لاسيما في ظل جائحة كورونا.

 

وعلى هامش احتفالية التكريم، سلم الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف  لمحافظ قنا، برقية تهنئة من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 

تكريم عمال مسجد سيدي عبدالرحيم القنائى

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