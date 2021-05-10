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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عروض رمضان.. اشتر آيفون 7 بـ 1350 جنيها

عروض رمضان.. اشتر
عروض رمضان.. اشتر آيفون 7 بـ 1350 جنيه

يفضل  بعض محبي هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة فى الإصدارات صغيرة الحجم التى تلائم حجم كف اليد تماماً، بالإضافة للتصميم المبهر والأداء القوي، مثل هاتف آيفون 7، إلا أن المشكلة الوحيدة هي إرتفاع أسعار منتجات آبل.

ولكن مع هذا العرض يمكنك شراء آيفون 7 بأقل سعر ممكن عبر متجر إيباى للبيع بالتجزئة الإلكترونية، يشمل العرض نسخة مجددة من هاتف 7 iPhone سعة 32 جيجابايت بألوانه، مقابل 86 دولارا أمريكيا ما يعادل 1350 جنيهًا مصريًا.

وبحسب موقع تك رادار التقني، متاح لهاتف iPhone 7 تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10، و يمتلك هاتف iPhone 7 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.

تستطيع الحصول على نسختك من الهاتف عبر هذا الرابط .

آيفون ايفون 7 Apple iPhone iphone7

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