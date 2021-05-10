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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان أوسكار العرب بدبي

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تكرم النجمة غاده عبد الرازق كأفضل ممثلة عربية هذا العام من جانب مهرجان أوسكار العرب والذي ستقام فاعلياته بدبي يوم ال١٩ من شهر مايو الجارى. 

تكريم غادة عبد الرازق

وحصلت غادة  عبد الرازق على أفضل ممثلة عربية وذلك بعد تميزها في مسلسل " لحم غزال " والذي تمكنت من خلاله العودة بقوة إلى الدراما الرمضانية .

ولقت غادة عبد الرازق إشادات كبيرة حيث قدمت أكثر من شخصية خلال أحداث العمل بطريقة مميزها وهو ما جعلها تستحق ان تتوج نفسها كأفضل نجمة في دراما رمضان .

تكريم غادة عبد الرازق 

وكانت غادة قد انتهت أمس ؛  من تصوير مشاهدها في مسلسل " لحم غزال"، الذى تنافس به داخل السباق الرمضاني الحالي 2021.

وبدأ المخرج محمد أسامة في مونتاج الحلقات الأخيرة من العمل لتسليمها للقنوات العارضة، حيث يعرض المسلسل على شبكة قنوات mbc وعدد من القنوات الفضائية.

واستطاعت النجمة غاده عبد الرازق من كسب الرهان هذا العام لتتوج نفسها كأحدى أهم النجوم والنجمات لدراما رمضان في الموسم الحالي .

واستطاعت غاده ان تلفت الأنظار بشده من خلال " مسلسلها" لحم غزال والذي لقى تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا حيث وصفوه بأنه الافضل هذا العام .

وجاءت تعليقات الجمهور على تويتر حيث كتب أحد المغردين " غاده عبد الرازق نمبر وان الدراما هذا العام ".

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل  على التوالي يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .. كما شاركا ايضا معا في مسلسل " حكاية حياة " .

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد v

وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

«لحم غزال» بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

غادة عبد الرازق مهرجان أوسكار العرب أوسكار العرب لحم غزال مسلسلات رمضان

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