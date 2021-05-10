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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تأجيل محاكمة 10 عمال متهمين بقتل مواطن في المطرية لجلسة 12 يونيو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة 10 عمال بتهمة قتل مواطن بسبب الخلاف علي مبلغ مالي في منطقة المطرية الي جلسة 12 يونيو المقبل للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين علي. ع. أ، 31 عاما، مقاول، محمد. ن. ب، 25 عاما، حداد، أحمد. ي. ذ، 28 عاما، سمكري، طه. ي. ذ، 32 عاما، سمكري، خالد. ر. خ، 43 عاما، سمكري، محمود. ح. ا، 34 عاما، نقاش، بركة. ن. ب، 29 عاما، سائق، يونس. إ. ف، 28 عاما، ميكانيكي، أحمد. ع. أ، سيد. ع. أ، في دائرة قسم شرطة المطرية قتلوا المجني عليه محمد. ع. أ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وذخائر وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتي باغتوه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهه حتي سقط جثة هامدة.

كما جاء في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه أن الإصابات الموجودة بفروة الرأس والصدر والأطراف حدثت من المقذوفات الرشية المعدة لتعبئة طلقات الخرطوش التى أطلقت من سلاح ناري خرطوش، كما أن الإصابات الموصوفة بالبطن والحوض إصابة نارية حدثت من مقذوف ناري مفرد أطلق من سلاح ناري يطلق أعيرة نارية مفردة وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد.

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تأجيل محاكمة 5 متهمين في خلية المتفجرات بالساحل لجلسة 9 يونيو

محكمة جنايات شمال القاهرة قتل مواطن محاكمة 10 عمال تقرير الصفة التشريحية اخبار حوادث البلد

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