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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تكلفته 100 مليون جنيه

تفاصيل تفقد رئيس الوزراء لمحور أنور السادات"ترسا سابقا" بالجيزة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

خلال زيارته لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا).


واستمع رئيس الوزراء خلال جولته إلى شرح من محافظ الجيزة حول ما يتم من أعمال لاستكمال المحور، حيث أشار إلى أن محور محمد أنور السادات، يعد محوراً موازياً لشارع الهرم، وأن تكلفة أعمال الاستكمال الخاصة به بلغت نحو ١٠٠ مليون جنيه، وتمتد هذه الأعمال من تقاطعه مع شارع المحولات العمودى على شارع الهرم حتى كوبرى الطالبية، وذلك بطول 800 م اتجاهين، بحيث يكون الاتجاه الواحد ٥ حارات بعرض ١٧.٥م للاتجاه الواحد، ويتوسط الاتجاه جزيرة بعرض ١.٥م وأرصفة جانبية ١.٥ م، إلى جانب الربط مع كوبرى الطالبية بطول 400 م، وعرض حارتين مروريتين 7 م، مضيفاً أن محور أنور السادات يتجه إلى محور خاتم المرسلين بطول ٢.٢ كم بعرض ١٧.٥ م فى كل اتجاه بخلاف الأرصفة والجزيرة بعرض2م، ويتقاطع محور خاتم المرسلين مع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا"، عند مسجد خاتم المرسلين.


وفى ختام جولته بالمحور أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المحور سيسهم فى استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وكذا تخفيض الكثافة المرورية عن شارع الهرم، المتوقع أن يتم إجراء غلق كلى وجزئى لبعض قطاعاته، وذلك اثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق، مضيفاً أنه يسهم أيضاً فى تعظيم الاستفادة من محور الفريق كمال عامر، وذلك من خلال ربطه مع محور خاتم المرسلين وكوبري الطالبية، خدمة للمواطنين، وتسهيلاً لحركتهم للوصول لمناطق المنيب، وفيصل، وصفط اللبن، وجامعة الدول العربية، وارض اللواء، والبراجيل، والوراق، حيث إنه يختصر زمن الرحلة من شارع الهرم إلى المنيب والمنصورية واتجاه المعادي، فضلاً عن دور هذا المحور البيئى، من خلال تخفيض الكثافات المرورية بالمناطق المحيطة التى يخدمها، مطالبا بالإسراع فى معدلات التنفيذ، بما يسهم فى دخوله الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

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