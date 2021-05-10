الاختيار 2| خيرت السبكى وحنفي جمال.. مرحلة اصطياد الثعابين

سلط مسلسل الأختيار 2 في حلقته السابعة والعشرون، الضوء على اثنين من أخطر الإرهابيين الذين قاموا بتنفيذ وتخطيط العديد من العمليات الإرهابية التى استهدفت ارتكازات لقوات الجيش والشرطة، وهم: الإرهابى خيرت السبكى والإرهابي حنفي جمال.

وركزت الحلقة على لحظة مقتل العنصرين التكفيريين من خلال غارة جوية شنتها القوات المسلحة المصرية على عدد من الأوكار التي كان يختبئ بها العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وأسفرت هذه الغارة عن مقتل 14 عنصر تكفيرى منهم أمير تنظيم ولاية سيناء والإرهابيين خيرت السبكى وحنفي جمال.

ويعرض صدى البلد أهم المعلومات عن الإرهابيين خيرت السبكى وحنفي جمال..

الإرهابي خيرت السبكي

ولد خرت السبكي في القاهرة عام 1991م، والتحق بكلية الشرطة وتخرج منها في عام 2012 وعمل ضابطا بالعمليات الخاصة، ظهر عليه التشدد الدينى في بدايات تخرجه مما لفت إليه أنظار ضباط الأمن الوطنى، فقاموا بالتحقق عنه وتم إكتشاف إنه يتردد إلى دروس دينية لـ شيخ متشدد ذو افكار تكفيرية، وعلى الفور قامت وزارة الداخلية بـ إبعاده من العمليات الخاصة نهائيًا، ونقله إلى مديريات أمن بعيدة مثل الوادي الجديد وكفر الشيخ.

الإرهابي حنفي جمال

ولم يختلف الحال كثيرا بخصوص الإرهابى حنفي جمال الذي ولد في محافظة سوهاج عام 1990م، عن صديقة خيرت السبكى الذى تخرج معه في نفس الدفعة 2012، وكان عاملا معه بقطاع العمليات الخاصة.

كان حنفي جمال الحارس الشخصي لمدير قطاع العمليات الخاصة اللواء مدحت المنشاوي، نظرًا للياقته وتدريبه العالي أثناء وجوده في الخدمة وقبل إبعاده ونقلة إلى مديريات أمن بعيدة مع صديقة خيرت السبكى، نظرا لاعتناقهم الفكر المتشدد.

تردد الإرهابيين إلى عيادة دكتور الأسنان المتطرف

أثبتت التحقيقات التى أجريت بقطاع الأمن الوطنى عن الضابطين خيرت السبكى وحنفي جمال وقت عملهما بالعمليات الخاصة، ترددهم إلى عيادة طبيب أسنان بالشروق وعند الكشف عنه ظهر أنه القيادى بجماعة الإخوان على حسن، وكان يذهب معهم كلا من الضابط كريم كريم حمدى والضابط محمد جمال عبدالرحيم والضابط إسلام وئام، ومُحفظ القرآن عصام العناني ذو الأفكار الجهادية والذي اعتُقل في سجن وادي النطرون من عام 1991 حتى أفرج عنه عام 2008.

الانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء

في نهاية عام 2016 إنقطع الإرهابيين خيرت السبكى وحنفي جمال مع اثنين آخرين من الضباط المنشقين عن عملهم وذهبوا إلى سيناء للإنضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" التابع لـ تنظيم داعش الإرهابي، وتم التحذير من قطاع الأمن الوطني بخصوص الضباط الأربعة و أرفقت به صورهم، يطالب بتشديد الخدمة والحراسة على جميع البوابات والمنافذ الخاصة بتأمين قصر الاتحادية ومقار أخرى، وعدم السماح لأي فرد أو مركبة بالاقتراب من البوابات والأسوار وتفتيشها تفتيشا دقيقا، والإبلاغ الفوري عند التعرف على الأشخاص الأربعة، وذكر أسماء الضباط رباعية وتواريخ ميلادهم وسنة تخرجهم.

إعداد وتنفيذ العمليات الإرهابية

كان الإرهابيين خيرت السبكى وحنفي جمال مكسب للجماعات الإرهابية نظرا لـ براعتهم في التخطيط والتنفيذ للعمليات القتالية وتدريب المقاتلين على حمل السلاح وكيفية استخدامه، وقاموا بالتخطيط والقيام بالعديد من العمليات الإرهابية أهمهم التخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حفل تخرج دفعة من ضباط كلية الشرطة، وتنفيذ عملية كمين البرث الذى أستشهد بها العقيد أحمد المنسي.

مقتل أبو عمر وحنفي جمال

وفى 17 نوفمبر 2018، استهدف الجيش المصري عددًا من أوكار التي كان يختبئ بها العناصر الإرهابية، وأعلن بعدها تنظيم ولاية سيناء، عن مقتل أمير تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، كما أعلنوا عن مقتل الإرهابيين خيرت السبكي وحنفي جمال، وبذلك يكون قد فقدت الجماعات الإرهابية أهم عناصرها أمام الجيش المصري.