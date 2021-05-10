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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري .. حسام حسن يثير الجدل بشأن رزاق سيسيه

حسام حسن مدرب الاتحاد
حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري

أثار حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري الجدل بعد استبعاد الإيفواري رزاق سيسيه من مواجهة إنبي التى أقيمت بينهما مساء أمس باستاد بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدورى الممتاز .

وجاء استبعاد حسام حسن لرزاق سيسيه بمثابة الصدمة لدى عشاق فريق الاتحاد السكندري فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها رزاق سيسيه ودوره المؤثر داخل الفريق .

واعتمد حسام حسن على تشكيل مكون  من : محمد صبحي، ورباعي الدفاع، داميون لوي نانا، والسيد سالم، وصبري رحيل وعمار حمدي  وفى الوسط حسام عاشور و مروان عطية وخالد الغندور وفى الهجوم محمد الصباحي و إيمانويل أوكوي وروماريو ويلياميز.

وفرض التعادل السلبي نفسه على أحداث مباراة فريق  إنبى مع الاتحاد السكندري وبهذه النتيجة ، يرتفع رصيد إنبي إلى 28 نقطة محتلا بها المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري ، بينما أصبح رصيد الاتحاد السكندري 30 نقطة محتلا بها المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة .

وتأمل جماهير الاتحاد السكندري فى استعادة النتائج المميزة للفريق من جديد من أجل المنافسة على المراكز الأولى بمسابقة الدوري الممتاز خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تعطل الاتحاد السكندري فى العديد من المباريات .

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