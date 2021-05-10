الحشرات القاتلة .. مصرع سيدة حرقا داخل منزلها بحلوان

صرحت نيابة حلوان بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها حرقا بعد حريق داخل مطبخ شقتها بحلوان لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث .

وكانت ربة منزل قد لقيت مصرعها أثناء محاولتها التخلص من الحشرات داخل شقتها بحلوان ، حيث قامت بسكب مبيد حشري مخلوط بكمية من البنزين على أرضية المطبخ، أثناء اشتعال البوتاجاز، مما تسبب فى اشتعال النيران بجسدها، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

فيما تلقي قسم شرطة حلوان إشارة من المستشفي العام تفيد استقبال سيدة " 37 سنة " ربة منزل مصابة بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد وتوفيت فور دخولها.

وقرر زوجها فى اقواله قيام زوجته برش مبيد حشري بعد إضافة كمية من البنزين له أثناء اشتعال البوتاجاز، فاشتعلت النيران بها.