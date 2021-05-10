البابا تواضروس مهنئا الرئيس السيسي بعيد الفطر: نصلي لله أن يمنحكم مزيدا من التوفيق والسداد

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى بعيد الفطر المبارك.

وجاءت نص تهنئة الرئيس السيسي، كالتالي:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

" يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أن أبعث لسيادتكم ولجميع أخوتنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك،

وأنتهز هذه الفرصة لأحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين.

مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين على الدوام".

وجاءت نص تهنئة رئيس مجلس الوزراء، كالتالي:

" الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، ويعينكم في أداء عملكم لتحقيق التنمية والتقدم. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء.

وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب"