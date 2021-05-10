سقوط محام مزيف استولي على 4 مليون جنيه من مواطن في الغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على شخص انتحل صفة محامى بأحد الهيئات الحكومية ، واستولى من أحد المواطنين على مبلغ 4 مليون جنيه بزعم قدرته على نقل ملكية قطعة أرض كانت مستأجرة لوالد المجنى عليه بنطاق محافظة الغربية وصرف تعويض له من الجهات المختصة لقيام بعض الأهالى بوضع يدهم على تلك الأرض.

بإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقه حاصل على دبلوم، مقيم بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً إحتيالياً واسع النطاق فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد ، خلافاً للحقيقة وذلك عن طريق انتحال صفة محام بإحدى الهيئات الحكومية واستغل تلك الصفة المنتحلة فى النصب والإحتيال على المواطنين مـن خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وتمـكن مــــن خلال ذلك النشــاط مـن الإستيلاء عــــلى المبلغ المالى مــــــن الشاكى بعد أن زعم له قدرته على التوسط فى إنهاء إجراءات تقنين نقل ملكية قطعة الأرض .

وأرسل للشاكى من خلال تطبيق التواصل الإجتماعى "واتس آب" على هاتفه المحمول خطاب منسوب لإحدى الهيئات الحكومية يفيد على خلاف الحقيقة صدور قرار بنقل ملكية الأرض وتسليمها له وكذا خطابات منسوبة لبنكين بالمحلة الكبري تفيد -على خلاف الحقيقة إستحقاق الشاكى للتعويضات عن قطعة الأرض بقيمة 123 مليون جنيه ، عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور .

وبمواجهته ، أقر بارتكابه الواقعة ، وأضاف بقيامه باصطناع الخطابات المزورة من خلال إستخدام برامج كمبيوتر وإرسالها للشاكى على هاتفه المحمول تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.