عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية

صدى البلد

أُصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بكسور وإصابات مختلفة جرّاء انقلاب سيارة بمدخل قرية "الأمل"، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش بـ 6 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

محافظ القليوبية يوجه بالتحقيق فى مصرع طفل صدمته سيارة قمامة بشبرا الخيمة

مصرع شخص وإصابة 14 في حادث على طريق أسوان الصحراوى الغربى


تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارًا من المقدم مصطفي صيوح، رئيس مباحث القنطرة شرق، بانقلاب السيارة رقم "ر د ط 6429"، بمدخل قرية الأمل بالقنطرة وإصابة 6 أشخاص بمحافظة الشرقية.
وقالت المصادر الطبية أن المصابين هم "تامر السيد حسن مصبح 14 عامًا، وأحمد جمال فتحي وفريد، 13 عامًا، وفتحي فريد كريم 67 عامًا، ومحمد السيد فتحي، 8 سنوات، ومحمد بريك حسين 53 عامًا، وسيد فتحي فريد 34 عامًا"، مقيمين بمركز فاقوس.
كان قد أصيب صباح اليوم أيضًا 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج اللازم لهم.
وقال مصدر طبى إن المصابين هم محمود محمد مصطفى مقيم فاقوس 38 عامًا، وأمير أبو زيد سليمان 27 عامًا وممدوح أحمد السيد 34 عامًا، ومحمد جميل عبد الفتاح 43 عامًا، ومحمد محمد سلامة 23 عامًا وموسى محمد مصطفى 37 عامًا وجميعهم مقيمين بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وقال شاهد عيان، إن المصابين يعملون فى شبكة زراعية بمنطقة وادى الملاك التابعة لمركز التل الكبير وتعرضت السيارة للانقلاب خلال توجههم للعمل صباح اليوم.
 

حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة حادث القنطره شرق الاسماعيلية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى حادث بأسوان

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح وأمطار على سيناء

شاهد | قبل 48 ساعة على طرحه رسمياً..تعرف على سعر و مواصفات Zenfone 8 Mini

أكاديمية البحث العلمي : نسعى لدعم البحوث التطبيقية المتميزة واستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها

زايد: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 170 ألف مواطن في شهر

وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تلوي أعناق النصوص لإيهام عناصرها بأنهم شهداء

كيفية الحصول على قرض الحج و العمرة من بنك مصر..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات سوزوكي بالينو 2021 في مصر .. صور

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ