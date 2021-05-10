إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية

أُصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بكسور وإصابات مختلفة جرّاء انقلاب سيارة بمدخل قرية "الأمل"، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش بـ 6 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.



تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارًا من المقدم مصطفي صيوح، رئيس مباحث القنطرة شرق، بانقلاب السيارة رقم "ر د ط 6429"، بمدخل قرية الأمل بالقنطرة وإصابة 6 أشخاص بمحافظة الشرقية.

وقالت المصادر الطبية أن المصابين هم "تامر السيد حسن مصبح 14 عامًا، وأحمد جمال فتحي وفريد، 13 عامًا، وفتحي فريد كريم 67 عامًا، ومحمد السيد فتحي، 8 سنوات، ومحمد بريك حسين 53 عامًا، وسيد فتحي فريد 34 عامًا"، مقيمين بمركز فاقوس.

كان قد أصيب صباح اليوم أيضًا 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج اللازم لهم.

وقال مصدر طبى إن المصابين هم محمود محمد مصطفى مقيم فاقوس 38 عامًا، وأمير أبو زيد سليمان 27 عامًا وممدوح أحمد السيد 34 عامًا، ومحمد جميل عبد الفتاح 43 عامًا، ومحمد محمد سلامة 23 عامًا وموسى محمد مصطفى 37 عامًا وجميعهم مقيمين بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وقال شاهد عيان، إن المصابين يعملون فى شبكة زراعية بمنطقة وادى الملاك التابعة لمركز التل الكبير وتعرضت السيارة للانقلاب خلال توجههم للعمل صباح اليوم.

