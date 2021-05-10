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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على تاجر عملة بقنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عاطل بـ محافظة قنا يجمع مدخرات المصريين العاملين فى الخارج بمساعدة شقيقه وتبين أن حجم التعاملات التى قام بها المتهم خلال 6 أشهر بلغت مليون جنيه تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام كلٍ من حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة قنا، وشقيقه يعمل بإحدى الدول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

 وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثاني، كما  تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه مصرى تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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