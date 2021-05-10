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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية ينظر طلبا برلمانيا بمد مواعيد غلق المحلات بالإسماعيلية لمنتصف الليل

صدى البلد

ينظر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية طلب المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمد و تعديل مواعيد غلق المحال التجارية حتى الثانية عشر منتصف الليل بناء علي طلب التجار.

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من جهته أكد عثمان، تقديمه الطلب لمحافظ الإسماعيلية، استجابة لمطلب تجار الإسماعيلية، والذين تقدموا بعدد من الاستغاثات تطالب الغرفة التجارية بالتدخل لمد فترات ساعة العمل، ولمنع تكدس المواطنين نهارًا بسبب احتفالات عيد الفطر المبارك وحرص المواطنين علي شراء احتياجاتهم.

 

وكان مجلس الوزراء قرر  الأسبوع الماضي، غلق المحال والمولات من 9 مساء وغلق جميع الشواطئ والمنتزهات ودور العرض، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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