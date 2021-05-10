عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري

صدى البلد

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي دعم الفريق الأول للكرة في التدريبين الأخيرين قبل مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري، وتحدث الخطيب في المران الأول مع عدد من اللاعبين بشكل منفرد حين حضروا لمصافحته علي رأسهم محمد هاني ثم اليو ديانج .

كما عقد الخطيب جلسة سريعة مع بيتسو موسيماني المدير الفني وأطمئن منه على كافة الأمور الخاصة بالفريق خاصة مع إنتهاء الفترة التي شهدت ضغطاً شديدة بخوض العديد من المباريات بفاصل زمني ما بين 48-72 ساعة بين كل مواجهة وأخري مما تسبب في إرهاق شديد وإصابات أكثر وصل عددها في بعض الفترات الي 10.

فيما فرض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة حالة من الالتزام التام داخل المعسكر الأحمر بالتجمع الخامس بمنع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي نهائياً سواء فيس بوك او تويتر أو انستجرام وتيك توك وغيرها، وأكتفي لاعبي الفريق الأحمر باستخدام هواتفهم في التواصل مع أسرهم فقط حيث تفرغ الجميع لإقامة الشعائر الدينية خاصة طوال النهار والليل في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وعمد بيتسو موسيماني على عقد ثلاث محاضرات يومية إحداهما قبل الإفطار والثاني قبل خوض المران الرئيسي والثالثة بعد العودة للفندق وقبل تناول السحور، وركز المدير الفني الجنوب الأفريقي علي تجهيز لاعبيه نفسيا لتلك القمة التي يجب الفوز بها خاصة أنها ستكون المباراة الأخيرة في الدوري خلال شهر مايو بالكامل حيث سيخوض أبناء الرداء الأحمر مباراتي صن داونز ثم السفر الى الدوحة لمواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي .

واستقر موسيماني على أغلب عناصر التشكيل الرئيسي الذي سيخوض مباراة اليوم عدا مكانيين فقط هما الظهير والجناح الأيسر ، فمن المقرر أن يبدأ المدير الفني مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم ولا يزال هناك حيرة في الدفع بمحمود وحيد في الظهير الأيسر أو أيمن اشرف بينما في وسط الملعب كل من اليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وهناك حسيرة في مركز الجناح الأيسر ما بين طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا بينما تم الأستقرار علي الدفع بمحمد شريف مهاجماً.

محمود الخطيب الزمالك مسابقة الدوري بيتسو موسيماني سيد عبدالحفيظ مدير

ترشيحاتنا

خلطة كارتيرون .. تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي فى القمة 122

الذهب يرتفع 15 جنيها في نهاية تعاملات اليوم..تفاصيل

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Redmi K40 Gaming الخارق من ريدمى

إسرائيل تتراجع.. مسيرة المستوطنين لن تمر عبر باب العامود

قبل موعد صرفها .. سداد 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز للبقالين وجمعيتي

مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر ويعلن جاهزية الكليات للامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

لا بديل عن الفوز.. كارتيرون يفاجىء الأهلى فى القمة 122

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران

سعر و مواصفات سوزوكي بالينو 2021 في مصر .. صور

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ