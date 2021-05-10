تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي دعم الفريق الأول للكرة في التدريبين الأخيرين قبل مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري، وتحدث الخطيب في المران الأول مع عدد من اللاعبين بشكل منفرد حين حضروا لمصافحته علي رأسهم محمد هاني ثم اليو ديانج .

كما عقد الخطيب جلسة سريعة مع بيتسو موسيماني المدير الفني وأطمئن منه على كافة الأمور الخاصة بالفريق خاصة مع إنتهاء الفترة التي شهدت ضغطاً شديدة بخوض العديد من المباريات بفاصل زمني ما بين 48-72 ساعة بين كل مواجهة وأخري مما تسبب في إرهاق شديد وإصابات أكثر وصل عددها في بعض الفترات الي 10.

فيما فرض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة حالة من الالتزام التام داخل المعسكر الأحمر بالتجمع الخامس بمنع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي نهائياً سواء فيس بوك او تويتر أو انستجرام وتيك توك وغيرها، وأكتفي لاعبي الفريق الأحمر باستخدام هواتفهم في التواصل مع أسرهم فقط حيث تفرغ الجميع لإقامة الشعائر الدينية خاصة طوال النهار والليل في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وعمد بيتسو موسيماني على عقد ثلاث محاضرات يومية إحداهما قبل الإفطار والثاني قبل خوض المران الرئيسي والثالثة بعد العودة للفندق وقبل تناول السحور، وركز المدير الفني الجنوب الأفريقي علي تجهيز لاعبيه نفسيا لتلك القمة التي يجب الفوز بها خاصة أنها ستكون المباراة الأخيرة في الدوري خلال شهر مايو بالكامل حيث سيخوض أبناء الرداء الأحمر مباراتي صن داونز ثم السفر الى الدوحة لمواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي .

واستقر موسيماني على أغلب عناصر التشكيل الرئيسي الذي سيخوض مباراة اليوم عدا مكانيين فقط هما الظهير والجناح الأيسر ، فمن المقرر أن يبدأ المدير الفني مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم ولا يزال هناك حيرة في الدفع بمحمود وحيد في الظهير الأيسر أو أيمن اشرف بينما في وسط الملعب كل من اليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وهناك حسيرة في مركز الجناح الأيسر ما بين طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا بينما تم الأستقرار علي الدفع بمحمد شريف مهاجماً.