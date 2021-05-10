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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع الحملات المكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكفر شكر ..صور

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملات المكثفة والمستمرة التي قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى مدعمة بقوات من مديرية أمن القليوبية شملت جميع أنحاء المحافظة، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية، حيث قام المحافظ بمتابعة الحملة المكبرة بمدينة كفر شكر يرافقه اللواء هشام رفعت رئيس المدينة. 

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وأشاد محافظ القليوبية بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمدينة كفر شكر بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.


حيث أشار المحافظ  بأنه تم تحرير 226 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مدن وأحياء المحافظة، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تم ضبط 151 شيشة وغلق 12 مقهى وتحرير 23 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.


حيث أسفرت الحملات عن ضبط 875 شيشة و تحرير 976 محضر عدم ارتداء كمامة و تحرير 183 محضر مخالفة لقرارات الغلق وغلق 95 مقهى اعتبارا من يوم الخميس الماضي
وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما ناشد محافظ القليوبية المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالإلتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.


من ناحية قام المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها  بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها وممشى أهل مصر.


وجاءت الجولة فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية باستمرار المتابعة اليومية لأعمال التطوير المقامة بالعاصمة ورفع كافة المعوقات الموجودة وحلها.


وتابع “عبدالستار” تركيب مقاعد جلوس وبرجولات وأشجار وزراعة وتجميل وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك فى إطار إعادة الوجه الحضاري للعاصمة وإضفاء اللمسة الجمالية والظهور بالمظهر اللائق وتسليم الممشى علي أعلي مستوي من الكفاءة والخدمات العامة للمواطنين.

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