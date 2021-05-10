توريد 59323 طن قمح محلي من المُزارعين بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه تم توريد 59323 طن قمح محلي، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وذلك منذ بدء عملية توريد القمح من المُزارعين يوم 15 من شهر إبريل الماضي حتى يوم أمس التاسع من مايو.

وصرح وكيل وزارة التموين بأن بيان التوريد ليوم أمس جاء كالآتي: "808 طن قمح محلي من صومعة سوهاج، 318 طن قمح محلي من صومعة البلينا، 2169 طن من صومعة غرب طهطا، 106 طن من شونة طما الجديدة، 302 طن من شونة طهطا، و363 طن من شونة البنك الزراعي"، وذلك بإجمالي 4068 طن قمح محلي وارد من المُزارعين على مستوى محافظة سوهاج.

وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

وأشار إلى أن بمحافظة سوهاج يوجد 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 110 آلاف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن، بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5 آلالاف.