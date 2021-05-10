عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسقف منفلوط وكهنة الايبارشية يتلقون الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

صدى البلد

تلقى الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط للأقباط الأرثوذكس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، كما تلقى الجرعة كهنة الايبارشية الجرعة الأولى. 
وكان الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، تلقى الجرعة الأولى من لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بمركز تلقي اللقاح بمركز أبوتيج، مشيدا بدور  الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بأسيوط وإدارة مركز أبوتيج الصحية.
كما تلقى الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد كما تلقى الجرعة كهنة الايبارشية الجرعة الأولى. 
كما تلقى الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العامر بجبل أبنوب، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

خروج 30 حالة من عزل مستشفى الإيمان العام في أسيوط

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على الوضع الصحي بالمحافظة وتوافر السلع التموينية


وتلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بمكتبه بالديوان العام وذلك فى إطار تنفيذ الحملة القومية لتطعيم المواطنين.
وحث محافظ أسيوط المواطنين على الإسراع بالتسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 مؤكداً أن الدولة قامت بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها.
وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به الأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة وجهودهم المخلصة في مواجهة الفيروس ورعاية المصابين وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لذلك موجها خالص الشكر والتقدير لهم جميعا مؤكداً الاستمرار فى تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين.كما ناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بضرورة الالتزام وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

IMG-20210510-WA0063
IMG-20210510-WA0063
IMG-20210509-WA0071
IMG-20210509-WA0071
أسقف أسيوط ايبارشية الأقباط الأرثوذكس كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس التسجيل للحصول على لقاح كورونا

موضوعات متعلقة

أسقف أسيوط وكهنة ايبارشية الأقباط الأرثوذكس يتلقون جرعة لقاح كورونا الأولى

أسقف أسيوط يترأس قداس عيد القيامة المجيد

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح وأمطار على سيناء

شاهد | قبل 48 ساعة على طرحه رسمياً..تعرف على سعر و مواصفات Zenfone 8 Mini

أكاديمية البحث العلمي : نسعى لدعم البحوث التطبيقية المتميزة واستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها

زايد: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 170 ألف مواطن في شهر

وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تلوي أعناق النصوص لإيهام عناصرها بأنهم شهداء

كيفية الحصول على قرض الحج و العمرة من بنك مصر..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات سوزوكي بالينو 2021 في مصر .. صور

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ