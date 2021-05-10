إندونيسي يبتكر طريقة جديدة لتعليم الأطفال القرآن..فيديو

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو لمعلم إندونيسي يدعى يحيى هندراوان ابتكر طريقة جديدة لرسم ابتسامة على وجوه أطفال أيتام و يعلمهم من خلالها القراءة والكتابة وفهم القرآن،من خلال ارتدائه لملابس مهرج.

وأضاف الفيديو أن هندراوان البالغ من العمر 38 عاماً يعمل معلماً في دار للأيتام، ويركز خلال شهر رمضان على تعليم الأطفال الدراسات الإسلامية، وفي الأيام العادية الأخرى يعلم يحيى الأطفال كيفية قراءة القصص،ويرى يحيى نفسه مرشداً لتعليم الأطفال السلوك الصحيح من خلال التعليم.

وخلال شهر رمضان، يصطحب يحيى معه يومياً ابنه ميرزا 5 سنوات لدار الأيتام التي يعمل بها، ويرتدي ميرزا، كأبيه، ملابس طفل مهرج، ويستغرق يحيى وابنه نحو ساعة في وضع المساحيق، قبل لقاء الأطفال في مجموعة القراءة المجتمعية.



ولم يتلق يحيى أي دعم من والده، المتوفى الآن، والذي كان يشعر بحرج من سلوكه هذا،و لكن بفضل تشجيع مؤسس دار الأيتام، كان واثقاً من متابعة حلمه في التدريس كمهرج.



ويعمل يحيى أيضاً في وظائف بدوام جزئي كمهرج للترفيه عن الناس في مناسبات، ويتمسك بتضمين القيم الدينية، وبرامج محو الأمية في أدائه.

وبحسب اخر بيانات لمنظمة «اليونيسكو» في 2018 بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة بين من تزيد أعمارهم على 15 عاماً في إندونيسيا 95 %.