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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكلة يوم الوقفة.. طريقة عمل الكشري

صدى البلد

تقدم الكثير من ربات المنزل ليلة العيد اطباق الكشري في آخر يوم بالصيام من رمضان ، كما نجد ازدحام شديد على محلات الكشري ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكشري المصري ليوم الوقفة 


المقادير
250 جرام مكرونة صغيرة
250 جرام مكرونة اسباجيتي
250 جرام عدس اسمر
2 كوب ارز مصري
1/2 1 كوب شعرية
250 جرام حمص الشام
4 ثمرة بصل كبير
2 ملعقة كبيرة صلصة
5 ثمرة عصير طماطم
1 راس ثوم
مقدارزيت ذرة
2 ملعقة كبيرةخل
مقدارملح وفلفل اسود وكمون

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التحضير 


1- يغسل الأرز جيدا.
2- يغسل العدس جيدا
3- يقشر الثوم ويفرم.
 

الطبخ:
1- تسلق المكرونة وتصفى.
2- يسلق العدس بدون إضافة ملح وتقلل عليه النار جدا عندما يغلي وبعد نضجه يصفى جيدا ويضاف له الملح والفلفل الأسود وقليل من الحبهان والكمون.


3- تحمر الشعرية في الزيت ويضاف لها الأرز والملح ويقلبان معا لدقيقة ثم يضاف الماء وبعد غليانه تقلل النار ويترك - مع التقليب – حتى ينضج.
4- يقطع البصل أنصاف حلقات ويحمر في زيت غزير إلى حد ما حتى يصبح لونه أقرب إلى اللون البني ثم يصفى من الزيت جيدا بالضغط عليه ويترك ليتقرمش.


5- يسلق الحمص بدون ملح.
6- يتم عمل الصلصة بوضع الثوم المفروم في الزيت حتى يحمر ثم يضاف الخل فورا ويليه عصير الطماطم والصلصة ويترك حتى يثقل (حوالي 20 دقيقية) ثم يضاف الملح والفلفل.


7- هناك نوعان من التقديم أولهما خلط المكرونة مع العدس مع الأرز وتقليبهم ثم إضافة الحمص والبصل والصلصة على الوجه، ووثانيهما رص الكشري طبقات أي: المكرونة أول طبقة ثم الأرز ثم العدس ثم الحمص ثم الصلصة ثم البصل ملاحظات:يمكن الاستغناء عن الحمص
الكشري اكلة مصرية شعبية جدا

مكرونة ثمرة الصيام الارز الطماطم طريقة عمل الكشرى طبخ الكشري المصري

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