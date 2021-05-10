اكلة يوم الوقفة.. طريقة عمل الكشري

تقدم الكثير من ربات المنزل ليلة العيد اطباق الكشري في آخر يوم بالصيام من رمضان ، كما نجد ازدحام شديد على محلات الكشري ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكشري المصري ليوم الوقفة



المقادير

250 جرام مكرونة صغيرة

250 جرام مكرونة اسباجيتي

250 جرام عدس اسمر

2 كوب ارز مصري

1/2 1 كوب شعرية

250 جرام حمص الشام

4 ثمرة بصل كبير

2 ملعقة كبيرة صلصة

5 ثمرة عصير طماطم

1 راس ثوم

مقدارزيت ذرة

2 ملعقة كبيرةخل

مقدارملح وفلفل اسود وكمون



التحضير



1- يغسل الأرز جيدا.

2- يغسل العدس جيدا

3- يقشر الثوم ويفرم.



الطبخ:

1- تسلق المكرونة وتصفى.

2- يسلق العدس بدون إضافة ملح وتقلل عليه النار جدا عندما يغلي وبعد نضجه يصفى جيدا ويضاف له الملح والفلفل الأسود وقليل من الحبهان والكمون.



3- تحمر الشعرية في الزيت ويضاف لها الأرز والملح ويقلبان معا لدقيقة ثم يضاف الماء وبعد غليانه تقلل النار ويترك - مع التقليب – حتى ينضج.

4- يقطع البصل أنصاف حلقات ويحمر في زيت غزير إلى حد ما حتى يصبح لونه أقرب إلى اللون البني ثم يصفى من الزيت جيدا بالضغط عليه ويترك ليتقرمش.



5- يسلق الحمص بدون ملح.

6- يتم عمل الصلصة بوضع الثوم المفروم في الزيت حتى يحمر ثم يضاف الخل فورا ويليه عصير الطماطم والصلصة ويترك حتى يثقل (حوالي 20 دقيقية) ثم يضاف الملح والفلفل.



7- هناك نوعان من التقديم أولهما خلط المكرونة مع العدس مع الأرز وتقليبهم ثم إضافة الحمص والبصل والصلصة على الوجه، ووثانيهما رص الكشري طبقات أي: المكرونة أول طبقة ثم الأرز ثم العدس ثم الحمص ثم الصلصة ثم البصل ملاحظات:يمكن الاستغناء عن الحمص

الكشري اكلة مصرية شعبية جدا