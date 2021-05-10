اكلة يوم الوقفة.. طريقة عمل الكشري
تقدم الكثير من ربات المنزل ليلة العيد اطباق الكشري في آخر يوم بالصيام من رمضان ، كما نجد ازدحام شديد على محلات الكشري ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكشري المصري ليوم الوقفة
المقادير
250 جرام مكرونة صغيرة
250 جرام مكرونة اسباجيتي
250 جرام عدس اسمر
2 كوب ارز مصري
1/2 1 كوب شعرية
250 جرام حمص الشام
4 ثمرة بصل كبير
2 ملعقة كبيرة صلصة
5 ثمرة عصير طماطم
1 راس ثوم
مقدارزيت ذرة
2 ملعقة كبيرةخل
مقدارملح وفلفل اسود وكمون
التحضير
1- يغسل الأرز جيدا.
2- يغسل العدس جيدا
3- يقشر الثوم ويفرم.
الطبخ:
1- تسلق المكرونة وتصفى.
2- يسلق العدس بدون إضافة ملح وتقلل عليه النار جدا عندما يغلي وبعد نضجه يصفى جيدا ويضاف له الملح والفلفل الأسود وقليل من الحبهان والكمون.
3- تحمر الشعرية في الزيت ويضاف لها الأرز والملح ويقلبان معا لدقيقة ثم يضاف الماء وبعد غليانه تقلل النار ويترك - مع التقليب – حتى ينضج.
4- يقطع البصل أنصاف حلقات ويحمر في زيت غزير إلى حد ما حتى يصبح لونه أقرب إلى اللون البني ثم يصفى من الزيت جيدا بالضغط عليه ويترك ليتقرمش.
5- يسلق الحمص بدون ملح.
6- يتم عمل الصلصة بوضع الثوم المفروم في الزيت حتى يحمر ثم يضاف الخل فورا ويليه عصير الطماطم والصلصة ويترك حتى يثقل (حوالي 20 دقيقية) ثم يضاف الملح والفلفل.
7- هناك نوعان من التقديم أولهما خلط المكرونة مع العدس مع الأرز وتقليبهم ثم إضافة الحمص والبصل والصلصة على الوجه، ووثانيهما رص الكشري طبقات أي: المكرونة أول طبقة ثم الأرز ثم العدس ثم الحمص ثم الصلصة ثم البصل ملاحظات:يمكن الاستغناء عن الحمص
الكشري اكلة مصرية شعبية جدا