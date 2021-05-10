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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تفرض السعودية رسوما على الهدايا القادمة من الخارج ؟

هدايا
هدايا

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، على استفسار أحد الأشخاص حول حقيقة فرض رسوم جمركية على الهدايا التي يحملها القادمون من الخارج إلى المملكة.

وقالت الهيئة على حسابها بموقع "تويتر"، إنه تم إطلاق خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب، التي تتيح معرفة الرسوم المستحقة بشكل إلكتروني على البضائع الواردة من خارج المملكة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

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ولفتت إلى أنه تُعفى الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر من الرسوم الجمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال.

وأرفقت الهيئة التغريدة بإنفوجراف أوضحت خلاله طريقة استخدام حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب. 

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