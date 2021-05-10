فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

تقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي ستكون حاسمة في مشوار حصد لقب بطل الدوري بين الاهلي والزمالك اللذين يتصدران جدول ترتيب الدوري حاليًا.

مباراة الأهلي والزمالك

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني بـ 40 نقطة، لكن الأخير له مباراتان مؤجلتان.

ويحل فريق بيراميدز في المركز الثالث من ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، وسيراميكا كليوباترا خامسًا برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، وتعرض على شاشة أون تايم سبورت 1، ومن المقرر أن يدير المباراة الحكم الدولي أمين عمر.

قمة الأهلي والزمالك

في آخر 5 مباريات لهما في مشوار الدوري حقق الاهلى 3 انتصارات وتعادل وهزيمة، بينما حقق الزمالك 3 انتصارات وتعادلين، ولم يتعرض للهزيمة.

وأكد كارتيرون في تصريحات إعلامية صعوبة مباراة الاهلى والزمالك ، خاصة مع رغبة الزمالك في الفوز، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه سيلعب على الفوز لتعويض خسارة الدور الأول.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

محمد الشناوي

ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني - أيمن أشرف

عمرو السولية - أليو ديانج – محمد مجدي قفشة

حسين الشحات - طاهر محمد طاهر – محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

محمد عواد

أحمد أبو الفتوح – محمود الونش - حازم إمام - محمود علاء

طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما

أشرف بن شرقي – شيكابالا – حميد أحداد

وقال كارتيرون إن استعادة الأهلى بعض لاعبيه سيضيف له في المباراة، خاصة أن الأهلي في مستوى أفضل من لقاء الدور الأول، بغض النظر عن خسارة الاهلي من المحلة وتعادلهم مع الجونة، "نحن لم نكن نستحق الخسارة في قمة الأهلي والزمالك الماضية، لأن ركلة الجزاء المهدرة كانت كفيلة بخروجنا متعادلين، لكن نتيجة ماتش الاهلي والزمالك سيكون لها دور كبير في حسم لقب الدوري المصري لهذا الموسم".