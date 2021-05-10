عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يعلن انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات إلى 50 %

صدى البلد

كشفت مسؤول عراقي عن انخفاض حاد فى تدفق نهري دجلة والفرات بنسبة تصل إلى 50 بالمائة .

وأعلن وزير الموارد المائية العراقية، مهدي رشيد الحمداني، أن ندرة هطول الأمطار أدت إلى انخفاض تدفق النهرين الرئيسيين  في العراق إلى 50 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وقال الحمداني خلال مؤتمر صحفي إن تحويل إيران لروافد نهر دجلة قد أدى أيضاً إلى تراجع التدفق إلى سد دربنديخان في البلاد إلى 0 بالمائة.

يتدفق نهر دجلة جنوباً عبر العراق من مصادر في إيران وجنوب تركيا، بينما ينبع نهر الفرات من شرق تركيا ويتدفق عبر سوريا والعراق لينضم إلى نهر دجلة في شط العرب.

بعد اغتيال إيهاب الوزني.. نشطاء العراق في مرمى الطرف الثالث وسط عجز الحكومة .. ماذا يحدث ببلاد الرافدين ؟

وزير الموارد المائية السوري يطالب الجانب التركي بإطلاق المياه في نهر الفرات

وأوضح الوزير أن تحويل إيران لنهر سيروان، أحد روافد نهر دجلة، أدى إلى خفض تدفق المصب إلى سد رئيسي في العراق.

كما أوضح الحمداني أن ندرة هطول الأمطار أدى لخفض التدفقات الوافدة إلى نهري دجلة والفرات بنسبة 50٪ مقارنة بالعام الماضي، أما فيما يتعلق بالروافد المنحدرة من إيران، انخفض تدفق المياه إلى سد دربنديخان إلى 0٪، ما يعني أن قطع المياه من الجانب الإيراني وصل إلى 100٪ على سد دربنديخان، وقد تسبب ذلك في أزمة شديدة فى حوض نهر ديالى.

ويخوض العراق نزاعات مع جارتيه إيران وتركيا من أجل الوصول إلى تدفق بشكل متزايد للمياه إلى الهلال الخصيب الذي كان مزدهراً في السابق.

وجد تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي أن مستويات المياه في نهري دجلة والفرات تتناقص "بمعدل غير مسبوق"، مما قد يؤدي إلى تهجير قسري لمجتمعات بأكملها.

دجلة الامطار هطول الأمطار تركيا العراق ايران الفرات

موضوعات متعلقة

وزير الموارد المائية السوري يطالب الجانب التركي بإطلاق المياه في نهر الفرات

نقص حاد بمياه نهر الفرات.. أزمة بيئية وإنسانية بسوريا من الممارسات التركية

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح وأمطار على سيناء

شاهد | قبل 48 ساعة على طرحه رسمياً..تعرف على سعر و مواصفات Zenfone 8 Mini

أكاديمية البحث العلمي : نسعى لدعم البحوث التطبيقية المتميزة واستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها

زايد: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 170 ألف مواطن في شهر

وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تلوي أعناق النصوص لإيهام عناصرها بأنهم شهداء

كيفية الحصول على قرض الحج و العمرة من بنك مصر..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات سوزوكي بالينو 2021 في مصر .. صور

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ