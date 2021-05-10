تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى من ضبط 1367 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .

ومن أبرز تلك القضايا ، ضبط 1,75 طن قطعات لحوم لانشون يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بحوزة مالك مصنع لتصنيع اللحوم بمحافظة القاهرة .

كما ضبطت الحملة 1,28 طن أحشاء ضأن معبأة داخل براميل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم بمحافظة الإسكندرية.

وضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة وبحوزته 1٫5 طن سكر تموينى 300 عبوة زيت تموينى مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بهما فى السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم وقدرت بقيمة مالية 17850 جنيه.

وضبط 2,6 طن فول صويا غير صالح للإستهلاك الحيوانى وغير مطابق للمواصفات لإحتوائه على حشرات حية وميتة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع أعلاف حيوانية "بدون ترخيص بمحافظة الغربية .

وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة سوهاج لحيازته 2 طن دقيق بلدى مُدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 12000 جنيه .

وضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة لحيازته 315 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها.

كما تم ضبط 52000 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومهربة جمركياً وغير مصرح بتداولها بالأسواق ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة.

وضبط مالك مصنع لتعبئة إسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص بمحافظة الغربية وبحوزته 500 إسطوانة غاز أوكسجين قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.