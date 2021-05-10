هل يتكرر حادث الصاروخ الصيني ؟ .. البحوث الفلكية تجيب

قال الدكتور مكرم إبراهيم أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، إن الهدف الرئيسي من إطلاق الصاروخ الصيني هو إن الصين كانت تسعى لإنشاء محطة فضائية خاصة بها .

وأوضح ، إن هناك العديد من الخطوات التالية التي تسعى الصين إلى تنفيذها وتتمثل في 10 مهام رئيسية خلال السنوات القادمة ، لتنتهي عام 2022 ، ومن الوارد حدوث حادث الصاروخ الصيني مرة أخرى خلال هذه العمليات القادمة .

وأضاف ، إن هناك العديد من مجالات التعاون بين المعهد ودولة الصين ، في مجال رصد الاقمار الصناعية والحطام الفضائي ، بواسطة الليزر .

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ويتم الرصد لحوالي 36 كم وهو إنجاز كبير في هذا المجال ، ونوه إلى أنه على نهاية هذا العام سيتم استلام هذه التليسكوبات ، إضافة إلى التليسكوبات البصرية ويكون مقرهم بأبو سمبل .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المعهد "أونلاين" اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ، لمناقشة اخر التطورات الخاصة بموقف الصاروخ الصيني ، والذي سقط يوم أمس الأحد الموافق 9 من شهر مايو الجاري في المحيط الهندي في تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرين دقيقة صباحا .