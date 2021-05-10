عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ضبط مجرم بحوزته أسلحة نارية وذخائر بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية تردد أحد العناصر الإجرامية سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا ومطلوب ضبطه فى قضية سرقة بالإكراه على المنطقة سكنه بمنطقة المطرية بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية - فرد محلى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

القبض على تاجر عملة بقنا

القبض على المتهم بقتل 2 من جيرانه وإصابة ثالث بالمطرية .. صور

وزارة الداخلية مديرية أمن الدقهلية الأسلحة النارية ضبط مجرم اخبار حوادث البلد

موضوعات متعلقة

ضبط 1367 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 26 حالة في أول أيام عمل لجنة محاربة التسول بقنا

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح وأمطار على سيناء

شاهد | قبل 48 ساعة على طرحه رسمياً..تعرف على سعر و مواصفات Zenfone 8 Mini

أكاديمية البحث العلمي : نسعى لدعم البحوث التطبيقية المتميزة واستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها

زايد: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 170 ألف مواطن في شهر

وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تلوي أعناق النصوص لإيهام عناصرها بأنهم شهداء

كيفية الحصول على قرض الحج و العمرة من بنك مصر..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات سوزوكي بالينو 2021 في مصر .. صور

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

لمسته قاتلة.. شاهد شاب يلعق أخطر مخلوق بحري سام دون وعي|بالصور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ