ضبط مجرم بحوزته أسلحة نارية وذخائر بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية تردد أحد العناصر الإجرامية سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا ومطلوب ضبطه فى قضية سرقة بالإكراه على المنطقة سكنه بمنطقة المطرية بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية - فرد محلى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .