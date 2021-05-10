نائب عن تجهيز ألف عروس : السيسي يثبت دائما أنه رئيس بدرجة إنسان

قال حسن عمار عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يضع المواطن البسيط نصب عينيه ففى الوقت الذى أطلق فيه مبادرة حياة كريمة ، والتى غيرت مستوى معيشة كثير من المواطنين لا يمل أن يقدم هداياه للفقراء ومحدودى الدخل بعدما وجه بتجهيز ألف عروس من الأيتام والفئات الأكثر احتياجا تجهيزا كاملا موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت يوما تلو الآخر بأنه رئيس بدرجة إنسان.

أضاف عمار، أن الرئيس السيسي يشعر باحتياجات المواطن البسيط ولا يألوا جهدا فى التخفيف عن أهالينا من محدودى الدخل ، لافتا إلى أن توفير عدد كبير من السيارات التى تعمل بالغاز للسائقين لافتة إنسانية منه وتعبر عن رغبته الحقيقية فى تحقيق ما يصبو إليه الشارع المصرى من مساعدة الفقراء ومحدودى الدخل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة كان لها أثر إيجابى كبير فى التخفيف من على كاهل المواطنين ومساعدتهم فى الوصول إلى مستوى معيشة أفضل كما أن مبادرة حياة كريمة نجحت فى خفض معدلات العوز فى مختلف القرى بالجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتجهيز ألف عروس من الأيتام والفئات الأكثر احتياجا تجهيزا كاملا ، فى ليلة القدر من شهر رمضان 2021 ، استمرارا للفتات الإنسانية للرئيس الذى يحرص دائما على متابعة أحوال المواطنين والاستجابة لمطالب أصحاب الحاجات منهم.